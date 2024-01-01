Neutron | NTRN Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Neutron Hızlı Proje Tanıtımı
Neutron, geliştiricilerin Blok Zincirler Arası İletişim Protokolü (IBC) üzerinden kolayca çapraz zincir uygulamaları oluşturmasına olanak tanır ve DeFi dApp'lerine Cosmos Hub'ın tam ekonomik güvenliğini sağlar.Neutron geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
NTRN Token MEXC'de
MEXC Borsası, Neutron (NTRN) — satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de NTRN
alım satımı yapın ve süper düşük spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak Neutron satın almak veya MEXC NTRN ve diğer kripto piyasalar ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için Neutron tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen NTRN vadeli işlem alım satımı yapın! %0,00 piyasa yapıcı işlem ücreti ve %0,02 piyasa alıcı işlem ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıNTRN
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıNTRN
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz999,993,901