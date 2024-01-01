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Nuson Chain, programlanabilirliği ve birlikte çalışabilirliği Nuson Chain'e getirmek için yenilikçi bir çözümdür. Nuson Chain, kısa blok sürelerini ve daha düşük ücretleri destekleyebilen bir PoA konsensüs sistemine dayanır. Stake etmenin en çok bağlanılan doğrulayıcı adayları doğrulayıcı olacaktır ve blok üreteceklerdir. Çift işaret algılama ve diğer kesme mantığı güvenliği, istikrarı ve zincir bütünlüğünü garanti eder.