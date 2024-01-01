Nuson Chain | NSC Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Nuson Chain Hızlı Proje Tanıtımı
Nuson Chain, programlanabilirliği ve birlikte çalışabilirliği Nuson Chain'e getirmek için yenilikçi bir çözümdür. Nuson Chain, kısa blok sürelerini ve daha düşük ücretleri destekleyebilen bir PoA konsensüs sistemine dayanır. Stake etmenin en çok bağlanılan doğrulayıcı adayları doğrulayıcı olacaktır ve blok üreteceklerdir. Çift işaret algılama ve diğer kesme mantığı güvenliği, istikrarı ve zincir bütünlüğünü garanti eder.Nuson Chain geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıNSC
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıNSC
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000