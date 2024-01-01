Nordek | NRK Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Nordek Hızlı Proje Tanıtımı
NORDEK, web 3.0 ödemelerinin yaygın olarak benimsenmesi için en iş ve tüketici dostu blok zinciri ekosistemi olmaya çalışmaktadır.Nordek geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
NRK Token MEXC'de
MEXC Borsası, Nordek (NRK) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de NRK
alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak Nordek satın almak veya MEXC NRK ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için Nordek tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen NRK vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıNRK
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıNRK
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz2,100,000,000