Nordek geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

NORDEK, web 3.0 ödemelerinin yaygın olarak benimsenmesi için en iş ve tüketici dostu blok zinciri ekosistemi olmaya çalışmaktadır.