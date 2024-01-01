Energi | NRG Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Energi Hızlı Proje Tanıtımı
Energi, 3 yıl boyunca herhangi bir hırsızlık vakası yaşanmadan varlık koruması ve varlık geri kazanımı sağlayan gelişmiş bir yönetim DAO mekanizmasına sahiptir. DeFi ve NFT altyapısı sağlamaya odaklanmıştır.Energi geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
NRG Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıNRG
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıNRG
Para Yatırma DurumuPara yatırılamaz
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum ArzSınırsız