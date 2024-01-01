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Energi, 3 yıl boyunca herhangi bir hırsızlık vakası yaşanmadan varlık koruması ve varlık geri kazanımı sağlayan gelişmiş bir yönetim DAO mekanizmasına sahiptir. DeFi ve NFT altyapısı sağlamaya odaklanmıştır.