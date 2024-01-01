NPT geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

NEOPIN, kripto varlık cüzdanları, oyunlar, P2E, S2E ve NFT gibi blok zinciri ile ilgili farklı hizmetleri birleştiren bir "açık blockchain platformu" olmayı hedeflemektedir. Kullanıcılar NEOPIN'de tek bir yerde coin alışverişi ya da yatırımı yapabilir ve hatta NFT sunarken farklı coinler piyasaya sürülebilmektedir. NEOPIN Token (NPT), NEOPIN projesinin yönetişim tokeni olarak kullanılan Klaytn ağ tabanlı bir tokendir.