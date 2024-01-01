NPT | NPT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
NPT Hızlı Proje Tanıtımı
NEOPIN, kripto varlık cüzdanları, oyunlar, P2E, S2E ve NFT gibi blok zinciri ile ilgili farklı hizmetleri birleştiren bir "açık blockchain platformu" olmayı hedeflemektedir. Kullanıcılar NEOPIN'de tek bir yerde coin alışverişi ya da yatırımı yapabilir ve hatta NFT sunarken farklı coinler piyasaya sürülebilmektedir. NEOPIN Token (NPT), NEOPIN projesinin yönetişim tokeni olarak kullanılan Klaytn ağ tabanlı bir tokendir.NPT geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
NPT Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıNPT
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıNPT
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000