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Non-Playable Coin (NPC) meme destekli bir paradır. Aslında internetteki en tanınmış memelerden biri tarafından desteklenen bir memecoindir ve dünyadaki 8 milyardan fazla insan için yapılmış ilk memecoin-NFT karışımıdır.