NPC | NPC Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
NPC Hızlı Proje Tanıtımı
Non-Playable Coin (NPC) meme destekli bir paradır. Aslında internetteki en tanınmış memelerden biri tarafından desteklenen bir memecoindir ve dünyadaki 8 milyardan fazla insan için yapılmış ilk memecoin-NFT karışımıdır.NPC geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıNPC
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıNPC
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz8,050,126,520