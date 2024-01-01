NOVAX | NOVAX Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
NOVAX Hızlı Proje Tanıtımı
NovaX'in çığır açan Move to Mine teknolojisi, fitness yolculuğunuzu bir token madenciliği macerasına dönüştürüyor. Her adım, tamamlanan her zorluk, token birikiminizi artırır. Çabalarınızın değerli ödüllere dönüştüğüne tanık olun ve fırsatlar dünyasının kilidini açın. NovaX ile fitness oyununuzu geliştirin ve hareketlerinizin kazancınıza güç katmasına izin verin.NOVAX geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıNOVAX
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıNOVAX
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz15,000,000