NOTHING | NOTHING Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
NOTHING Hızlı Proje Tanıtımı
NOTHING Projesi'nin yolculuğu sadece 0,00008$ ile başlıyor. Bu yalnızca bir token değil; "HİÇBİR ŞEY"i "BİR ŞEY"e dönüştürmek için topluluk odaklı bir misyondur. 1$'a ulaştığımızda, NOTHING'in dönüşümünü ve değeri yeniden tanımlama konusundaki kolektif zaferimizi izleyin. Bu %100 adil başlangıcın bir parçası olun ve kripto para dünyasında yeni bir çağı şekillendirin.NOTHING geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
NOTHING Token MEXC'de
MEXC Borsası, NOTHING (NOTHING) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de NOTHING
alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak NOTHING satın almak veya MEXC NOTHING ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için NOTHING tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen NOTHING vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıNOTHING
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıNOTHING
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz311,020,080