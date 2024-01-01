NOTES | NOTES Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
NOTES Hızlı Proje Tanıtımı
ANote Music en sevdiğiniz müziklere yatırım yapmayı kolaylaştırıyor. Müzik ve finans arasında bir köprü kuruyor, insanların müzik kültürüne yatırım yapabileceği ve alım satım gerçekleştirebileceği küresel bir hedef yaratıyoruz.NOTES geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
NOTES Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıNOTES
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıNOTES
Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000