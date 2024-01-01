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ANote Music en sevdiğiniz müziklere yatırım yapmayı kolaylaştırıyor. Müzik ve finans arasında bir köprü kuruyor, insanların müzik kültürüne yatırım yapabileceği ve alım satım gerçekleştirebileceği küresel bir hedef yaratıyoruz.