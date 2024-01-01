NOSTALGIA | NOSTALGIA Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
NOSTALGIA Hızlı Proje Tanıtımı
NOSTALGIA, Solana Chain üzerinde yer alan bir meme coindir.NOSTALGIA geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
NOSTALGIA Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıNOSTALGIA
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince Adı--
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz