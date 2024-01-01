NOS | NOS Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
NOS Hızlı Proje Tanıtımı
Nosana Network, merkeziyetsiz CPU tabanlı Dev(Ops) çözümlerin lider sağlayıcısı olacaktır. Meta evren projelerin geliştirme sürecinde devrim yaratmayı hedeflenmektedir.NOS geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
NOS Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıNOS
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıNOS
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000