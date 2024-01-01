Neuralink | NLINK Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Neuralink Hızlı Proje Tanıtımı
NLINK, BNB Akıllı Zincir'de yer alan bir meme coinidir.Neuralink geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
NLINK Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıNLINK
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıNLINK
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz420,000,000,000,000,000