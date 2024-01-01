Niza Global | NIZA Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Niza Global Hızlı Proje Tanıtımı
Niza Global Coin (NIZA) bir Ethereum (ERC20) blok zinciri tokeni olup ekosistemimizin yerel dijital para birimidir. Niza Global, platformu içindeki işlemleri kolaylaştırır ve bir dönüştürme kanalı, hesap birimi ve değer deposu olarak hizmetler sunar.Niza Global geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
NIZA Token MEXC'de
MEXC Borsası, Niza Global (NIZA) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de NIZA
alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak Niza Global satın almak veya MEXC NIZA ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için Niza Global tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen NIZA vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıNIZA
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıNIZA
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000,000