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Niza Global Coin (NIZA) bir Ethereum (ERC20) blok zinciri tokeni olup ekosistemimizin yerel dijital para birimidir. Niza Global, platformu içindeki işlemleri kolaylaştırır ve bir dönüştürme kanalı, hesap birimi ve değer deposu olarak hizmetler sunar.