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Nibiru Chain, hem Web2 hem de Web3 geliştiricilerini güçlendirmek için tasarlanmış, gelişmekte olan bir Katman 1 blok zinciridir. Nibiru, yenilikçi uygulamalar ve hizmetler oluşturmak için sağlam bir platform sunarak blok zinciri geliştirmeye yönelik boşluğu doldurmaktadır.