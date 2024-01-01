NIBI | NIBI Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
NIBI Hızlı Proje Tanıtımı
Nibiru Chain, hem Web2 hem de Web3 geliştiricilerini güçlendirmek için tasarlanmış, gelişmekte olan bir Katman 1 blok zinciridir. Nibiru, yenilikçi uygulamalar ve hizmetler oluşturmak için sağlam bir platform sunarak blok zinciri geliştirmeye yönelik boşluğu doldurmaktadır.NIBI geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
NIBI Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıNIBI
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıNIBI
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,500,000,000