NHT | NHT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
NHT Hızlı Proje Tanıtımı
$NHT, Neighbourhoods araçları ve hizmetleriyle kripto piyasası likiditesi arasında köprü görevi gören bir ERC-20 tokenidir. $NHT, Neighborhoods ekibi ve NH pazarına katkıda bulunan geliştiriciler tarafından oluşturulan araçlara erişmekte kullanılır. Bu araçlar, web 3.0'da ölçeklenebilir sosyal uygulamalar oluşturmayı kolaylaştırır.NHT geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıNHT
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıNHT
Para Yatırma DurumuPara yatırılamaz
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz30,000,000,000