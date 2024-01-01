NHT geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

$NHT, Neighbourhoods araçları ve hizmetleriyle kripto piyasası likiditesi arasında köprü görevi gören bir ERC-20 tokenidir. $NHT, Neighborhoods ekibi ve NH pazarına katkıda bulunan geliştiriciler tarafından oluşturulan araçlara erişmekte kullanılır. Bu araçlar, web 3.0'da ölçeklenebilir sosyal uygulamalar oluşturmayı kolaylaştırır.