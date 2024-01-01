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Gold Fever | NGL Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası

Gold Fever Hızlı Proje Tanıtımı

Gold Fever, #CommercialNFTs sahipleri tarafından yönetilen tamamen merkeziyetsiz bir ekonomide oyuncuların $NGL için madencilik yapabilecekleri ve savaşabilecekleri, tamamen oyunculara ait heyecan verici bir hayatta kalma MMORPG'sidir. Gold Fever aynı zamanda NFT'lerin oyun içi işler için yeni bir kullanım alanı konsepti olan ticari NFT'nin de yaratıcısıdır. NFT'ler oyuncular için eşyalar ve hizmetler sunmaktadır, ıonlara sahip olduğunuzda ürettikleri gelir de sizin olur.
Gold Fever geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

NGL Token MEXC'de

MEXC Borsası, Gold Fever (NGL) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de NGL alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak Gold Fever satın almak veya MEXC NGL ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için Gold Fever tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen NGL vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde 200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıNGL
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıNGL
Para Yatırma DurumuPara yatırılamaz
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz53,659,138
NGL Fiyat HesaplayıcıGold Fever Satın Alma

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/USDT
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