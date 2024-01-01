Gold Fever | NGL Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Gold Fever Hızlı Proje Tanıtımı
Gold Fever, #CommercialNFTs sahipleri tarafından yönetilen tamamen merkeziyetsiz bir ekonomide oyuncuların $NGL için madencilik yapabilecekleri ve savaşabilecekleri, tamamen oyunculara ait heyecan verici bir hayatta kalma MMORPG'sidir. Gold Fever aynı zamanda NFT'lerin oyun içi işler için yeni bir kullanım alanı konsepti olan ticari NFT'nin de yaratıcısıdır. NFT'ler oyuncular için eşyalar ve hizmetler sunmaktadır, ıonlara sahip olduğunuzda ürettikleri gelir de sizin olur.Gold Fever geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıNGL
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıNGL
Para Yatırma DurumuPara yatırılamaz
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz53,659,138