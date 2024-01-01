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Gold Fever, #CommercialNFTs sahipleri tarafından yönetilen tamamen merkeziyetsiz bir ekonomide oyuncuların $NGL için madencilik yapabilecekleri ve savaşabilecekleri, tamamen oyunculara ait heyecan verici bir hayatta kalma MMORPG'sidir. Gold Fever aynı zamanda NFT'lerin oyun içi işler için yeni bir kullanım alanı konsepti olan ticari NFT'nin de yaratıcısıdır. NFT'ler oyuncular için eşyalar ve hizmetler sunmaktadır, ıonlara sahip olduğunuzda ürettikleri gelir de sizin olur.