Naga Coin | NGC Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Naga Coin Hızlı Proje Tanıtımı
Naga Coin (NGC), sosyal finans için tek coin olmayı hedefleyen bir kripto para birimidir.Naga Coin geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
NGC Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıNGC
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıNGC
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz77,910,266