NFTY | NFTY Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
NFTY Hızlı Proje Tanıtımı
NFTY, abonelik hizmetleri, sadakat teşvikleri ve erişim yönetimi için kullanılan zincirler arası Web3 kimlik doğrulama katmanıdır. NFTY, dijital varlıklar için doğrulanabilir mülkiyet sağlar. $NFTY sahipleri, meta evrenlere, kilitli içeriğe, deneyimlere, topluluklara ve çok daha fazlasına erişmek için kanıtlanabilir anahtarlar olarak kullanımlarını otomatikleştirerek NFT'leri ve diğer dijital varlıkları kullanışlı hale getiren ekosistem para biriminin sahipleri olarak fayda sağlar.NFTY geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıNFTY
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıNFTY
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,456,240,353