NFT Combining | NFTC Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
NFT Combining Hızlı Proje Tanıtımı
NFT Combining (NFTC), istihdam fırsatı ve nakit akışı sağlayan gerçek bir iş kurmak ve yürütmek adına NFT'leri kullanma fikridir.NFT Combining geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
NFTC Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıNFTC
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıNFTC
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz810,000,000