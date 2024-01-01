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NFT Combining (NFTC), istihdam fırsatı ve nakit akışı sağlayan gerçek bir iş kurmak ve yürütmek adına NFT'leri kullanma fikridir.