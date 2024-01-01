NFT Art Finance geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

NFTART, enter.ecosystem'de (enter.art, enter.audio + gelecekteki platformlar) NFT'leri satın almak için para birimi olarak kullanılan deflasyonist bir fayda tokenidir. NFTART tokeni, Binance Akıllı Zinciri üzerine inşa edilmiştir. Böylece, enter ve $NFTART'ın düşük işlem ücretleriyle kullanıcılara ek maliyete neden olmadan çalışmasını sağlar.