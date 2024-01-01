NFT Art Finance | NFTART Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
NFT Art Finance Hızlı Proje Tanıtımı
NFTART, enter.ecosystem'de (enter.art, enter.audio + gelecekteki platformlar) NFT'leri satın almak için para birimi olarak kullanılan deflasyonist bir fayda tokenidir. NFTART tokeni, Binance Akıllı Zinciri üzerine inşa edilmiştir. Böylece, enter ve $NFTART'ın düşük işlem ücretleriyle kullanıcılara ek maliyete neden olmadan çalışmasını sağlar.NFT Art Finance geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
NFTART Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıNFTART
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıNFTART
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000,000,000,000