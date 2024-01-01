APENFT geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

APENFT Fonu, dünya standartlarındaki sanat eserlerini zincir üzerinde NFT'ler olarak kaydetme misyonuyla kuruldu. Dünyanın en büyük üç halka açık zincirinden biri olan TRON'un üzerine inşa edilmiştir ve dünyanın en büyük dağıtılmış veri depolama sistemi BitTorrent tarafından desteklenmektedir.