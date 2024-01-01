APENFT | NFT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
APENFT Hızlı Proje Tanıtımı
APENFT Fonu, dünya standartlarındaki sanat eserlerini zincir üzerinde NFT'ler olarak kaydetme misyonuyla kuruldu. Dünyanın en büyük üç halka açık zincirinden biri olan TRON'un üzerine inşa edilmiştir ve dünyanın en büyük dağıtılmış veri depolama sistemi BitTorrent tarafından desteklenmektedir.APENFT geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıNFT
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıNFT
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz