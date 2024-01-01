NF | NF Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
NF Hızlı Proje Tanıtımı
NodeFreed, merkezi ekosistemde devrim yaratan çığır açıcı bir kripto para birimi projesidir.NF geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
NF Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıNF
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıNF
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz90,000,000