NEXTGEN | NEXTGEN Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
NEXTGEN Hızlı Proje Tanıtımı
NextGen Token, NFT için özel olarak tasarlanmış devrim niteliğinde bir kripto para birimidir.NEXTGEN geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
NEXTGEN Token MEXC'de
MEXC Borsası, NEXTGEN (NEXTGEN) — satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de NEXTGEN
alım satımı yapın ve süper düşük spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak NEXTGEN satın almak veya MEXC NEXTGEN ve diğer kripto piyasalar ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için NEXTGEN tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen NEXTGEN vadeli işlem alım satımı yapın! %0,00 piyasa yapıcı işlem ücreti ve %0,02 piyasa alıcı işlem ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıNEXTGEN
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıNEXTGEN
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz999,999,999