NEXM | NEXM Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
NEXM Hızlı Proje Tanıtımı
Nexum, bankaların aracılıktan çıkarılması ve finansal aktarım süreçlerinde inovasyonu teşvik eden çok zincirli bir "Katman 3" blok zinciri özellikli finansal hizmetler işletmesidir. Nexum, deniz ticaretinde hizmet veren yatırımcılara güvenilir ve verimli finansman sağlayan ürünleri için ilk kullanım alanı olarak denizcilik sektörünü kullanacaktır.NEXM geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıNEXM
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıNEXM
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz5,000,000,000