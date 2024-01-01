NEXM geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Nexum, bankaların aracılıktan çıkarılması ve finansal aktarım süreçlerinde inovasyonu teşvik eden çok zincirli bir "Katman 3" blok zinciri özellikli finansal hizmetler işletmesidir. Nexum, deniz ticaretinde hizmet veren yatırımcılara güvenilir ve verimli finansman sağlayan ürünleri için ilk kullanım alanı olarak denizcilik sektörünü kullanacaktır.