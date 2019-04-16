Newton | NEW Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Newton Hızlı Proje Tanıtımı
Protokol ekonomik altyapısı, protokol ekonomisinin altyapısı olarak Newton, dijital kimlik, tedarik zinciri, işlem, ödeme vb. içeren bir "süper değişim protokolü" oluşturmuştur. Newton böyle bir protokol geliştirir ve alt katmanın geçmesi gerekir. süper değişim protokolünü desteklemek için bir blok zinciri gibi bir blok zinciri aracılığıyla Teknoloji, çok merkezli İnternet teknolojisi, atomik karma teknolojisi vb. Sonuçta geliştiriciler, süper değişim protokolüne dayalı olarak ödeme, alışveriş merkezi ve sigorta gibi DAPP uygulamaları geliştirebilir.Newton geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıNEW
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince Adı牛頓
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2019-04-16
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı0.0024 USDT
Maksimum Arz98,823,661,261