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Newton | NEW Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası

Newton Hızlı Proje Tanıtımı

Protokol ekonomik altyapısı, protokol ekonomisinin altyapısı olarak Newton, dijital kimlik, tedarik zinciri, işlem, ödeme vb. içeren bir "süper değişim protokolü" oluşturmuştur. Newton böyle bir protokol geliştirir ve alt katmanın geçmesi gerekir. süper değişim protokolünü desteklemek için bir blok zinciri gibi bir blok zinciri aracılığıyla Teknoloji, çok merkezli İnternet teknolojisi, atomik karma teknolojisi vb. Sonuçta geliştiriciler, süper değişim protokolüne dayalı olarak ödeme, alışveriş merkezi ve sigorta gibi DAPP uygulamaları geliştirebilir.
Newton geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

NEW Token MEXC'de

MEXC Borsası, Newton (NEW) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de NEW alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak Newton satın almak veya MEXC NEW ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için Newton tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen NEW vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde 200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıNEW
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince Adı牛頓
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2019-04-16
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı0.0024 USDT
Maksimum Arz98,823,661,261
NEW Fiyat HesaplayıcıNewton Satın Alma

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