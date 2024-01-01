NEUROS geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Shockwaves, $NEUROS'a talep yaratmak için yapay zeka ve blok zincirini sürdürülebilir bir şekilde entegre eden yeni neslin ilk oyunudur. $NEUROS, Shockwaves'i besleyen token olup, yapay zekaların ve oyuncuların çarpıştığı, müzikle aşılanmış çevrimiçi bir 8V8 kripto FPS'de lootbox'ları açmak ve diğer avantajları elde etmek için kullanılabilir.