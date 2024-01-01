NEUROS | NEUROS Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
NEUROS Hızlı Proje Tanıtımı
Shockwaves, $NEUROS'a talep yaratmak için yapay zeka ve blok zincirini sürdürülebilir bir şekilde entegre eden yeni neslin ilk oyunudur. $NEUROS, Shockwaves'i besleyen token olup, yapay zekaların ve oyuncuların çarpıştığı, müzikle aşılanmış çevrimiçi bir 8V8 kripto FPS'de lootbox'ları açmak ve diğer avantajları elde etmek için kullanılabilir.NEUROS geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
NEUROS Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıNEUROS
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıNEUROS
Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı--
Maksimum Arz100,000,000