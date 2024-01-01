MainnetZ | NETZ Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
MainnetZ Hızlı Proje Tanıtımı
MainnetZ, blok zinciri dünyasında yenilikçiliğin öncüsü olarak öne çıkıyor. Bu sadece yeni bir platform değil, blok zinciri yeteneklerinin sınırlarını yeniden tanımlama vizyonudur. Gelişim tutkusuyla kök salan MainnetZ, işlevselliği kullanıcı odaklı tasarımla sorunsuz bir şekilde birleştiren bir ekosistem sunuyor.MainnetZ geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
NETZ Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıNETZ
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıNETZ
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,100,000,000