NEST Protocol | NEST Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
NEST Protocol Hızlı Proje Tanıtımı
Nest Protocol is a decentralized oracle protocol which aims to deliver the fastest and most accurate prices to other DeFi platforms. Their solution involves collateral quotation, arbitrage verification, and other modules to form a price sensitive and attack resistant oracle.NEST Protocol geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
NEST Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıNEST
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıNEST
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2018-12-21
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000,000