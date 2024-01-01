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NeroAI | NERO Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası

NeroAI Hızlı Proje Tanıtımı

Nero AI, bilgi işlem gücü talebini ve arzını tahsis etmek için yapay zeka teknolojisinden yararlanan merkeziyetsiz bir bilgi işlem gücü alım satım platformudur. Akıllı bilgi işlem gücü tahsisi, maliyet azaltma ve verimlilik iyileştirme avantajları ile Nero AI, kullanıcılara yüksek kaliteli bilgi işlem gücü hizmetleri sunmayı amaçlamaktadır. NERO tokenleri, yönetişim tokenleri ve evrensel bir para birimi olarak, teşvik mekanizmaları ve ekonomik bir model aracılığıyla platformun ekosisteminin sürdürülebilir gelişimini ve refahını sağlar.
NeroAI geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

NERO Token MEXC'de

MEXC Borsası, NeroAI (NERO) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de NERO alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak NeroAI satın almak veya MEXC NERO ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için NeroAI tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen NERO vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde 200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıNERO
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıNERO
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz9,999,000,000,000,000
NERO Fiyat HesaplayıcıNeroAI Satın Alma

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