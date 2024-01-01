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Nero AI, bilgi işlem gücü talebini ve arzını tahsis etmek için yapay zeka teknolojisinden yararlanan merkeziyetsiz bir bilgi işlem gücü alım satım platformudur. Akıllı bilgi işlem gücü tahsisi, maliyet azaltma ve verimlilik iyileştirme avantajları ile Nero AI, kullanıcılara yüksek kaliteli bilgi işlem gücü hizmetleri sunmayı amaçlamaktadır. NERO tokenleri, yönetişim tokenleri ve evrensel bir para birimi olarak, teşvik mekanizmaları ve ekonomik bir model aracılığıyla platformun ekosisteminin sürdürülebilir gelişimini ve refahını sağlar.