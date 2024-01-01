Nerd Token | NERD Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Nerd Token Hızlı Proje Tanıtımı
Nerd Bot, DEX ticaret ve portföy yönetimini mümkün kılarken tokenleri analiz etmenize ve akıllı parayı takip etmenize olanak tanıyan hepsi bir arada bir analiz platformudur.Nerd Token geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
NERD Token MEXC'de
MEXC Borsası, Nerd Token (NERD) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de NERD
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200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıNERD
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıNERD
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000