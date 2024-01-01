Neoxa | NEOX Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Neoxa Hızlı Proje Tanıtımı
Neoxa, oyun ve kripto para alanlarını sorunsuz bir şekilde birleştiren yenilikçi bir Hibrit İş Kanıtı kripto para birimidir.Neoxa geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıNEOX
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıNEOX
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz21,000,000,000