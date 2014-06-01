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Neo, topluluk odaklı bir açık kaynak platformudur. Geliştiriciler, blok zinciri teknolojisini ve dijital kimliği kullanarak akıllı sözleşmeler yoluyla varlık yönetimini dijitalleştirebilir ve otomatikleştirebilir. Neo, akıllı bir ekonominin büyük vizyonunu gerçekleştirmek için blok zinciri teknolojisinin büyük ölçekli uygulamasının temellerini atarak, dağıtılmış ağlar aracılığıyla yeni nesil İnternet altyapısını oluşturmaya kararlıdır. 2016'daki lansmanından bu yana, Neo ana ağı üç yıldan fazla bir süredir istikrarlı bir şekilde çalışıyor. 2020'de piyasaya sürülmesi beklenen Neo3, daha yüksek verim, daha fazla istikrar ve güvenlik sağlayacak ve geliştiricileri güçlendirmek ve kurumsal düzeyde blok zinciri inovasyonunu hızlandırmak için optimize edilmiş bir akıllı sözleşme sistemi ve zengin özelliklere sahip altyapı seti getirecek.