NEO | NEO Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
NEO Hızlı Proje Tanıtımı
Neo, topluluk odaklı bir açık kaynak platformudur. Geliştiriciler, blok zinciri teknolojisini ve dijital kimliği kullanarak akıllı sözleşmeler yoluyla varlık yönetimini dijitalleştirebilir ve otomatikleştirebilir. Neo, akıllı bir ekonominin büyük vizyonunu gerçekleştirmek için blok zinciri teknolojisinin büyük ölçekli uygulamasının temellerini atarak, dağıtılmış ağlar aracılığıyla yeni nesil İnternet altyapısını oluşturmaya kararlıdır. 2016'daki lansmanından bu yana, Neo ana ağı üç yıldan fazla bir süredir istikrarlı bir şekilde çalışıyor. 2020'de piyasaya sürülmesi beklenen Neo3, daha yüksek verim, daha fazla istikrar ve güvenlik sağlayacak ve geliştiricileri güçlendirmek ve kurumsal düzeyde blok zinciri inovasyonunu hızlandırmak için optimize edilmiş bir akıllı sözleşme sistemi ve zengin özelliklere sahip altyapı seti getirecek.NEO geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıNEO
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince Adı
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2014-06-01
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı0.159 USDT
Maksimum Arz100,000,000