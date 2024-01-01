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Neurashi, yapay zeka ve blok zinciri altyapısının gücünü bir araya getiren son teknoloji bir yapay zeka blok zinciri çerçevesidir. Güvenliği ve güvenilirliği teşvik etmek için kripto-ekonomik bir teşvik sistemi kullanır ve küresel yapay zeka sistemlerindeki doğal hataları şeffaflık ve nesnellikle ele almak için tasarlanmıştır.