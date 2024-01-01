No Code X | NCX Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
No Code X Hızlı Proje Tanıtımı
No Code X, hem işletmeden işletmeye (B2B) hem de işletmeden tüketiciye (B2C) son kullanıcılara veri sunmak için makine öğrenimi ve yapay zeka teknolojisini kullanır. Bu yenilikçi yaklaşım, kullanım panelini tamamen benzersiz kılmaktadır. Ayrıca No Code X, daha önce keşfedilmemiş görselleri ortaya çıkarmak için görsel analiz ve veri analizi yapı taşlarını yapay zeka ile birleştirir. Bu özellikleriyle No Code X, benzersiz ve farklı bir altyapı çözümü sunmaktadır.No Code X geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıNCX
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıNCX
Para Yatırma DurumuPara yatırılamaz
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz33,000,000,000