NCAT | NCAT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
NCAT Hızlı Proje Tanıtımı
Nyan Cat (NCAT) popüler bir meme'i Solana blok zincirinde canlı bir dijital varlığa dönüştürüyor. NCAT'in meme sihrinin blok zinciri inovasyonuyla buluştuğu ilgi çekici, topluluk merkezli ekonomisine dalın.NCAT geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıNCAT
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince Adı--
Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz9,999,999,999