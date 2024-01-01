NexaCash | NCA Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
NexaCash Hızlı Proje Tanıtımı
NexaCash, Bitcoin gibi geleneksel sabit arzlı dijital varlıkların yerine merkeziyetsiz, izne tabi olmayan ve yüksek oranda ölçeklenebilir bir dijital para ekosistemi oluşturmayı amaçlayan yıkıcı bir algoritmik stabilcoin protokolüdür.NexaCash geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
NCA Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıNCA
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıNCA
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz