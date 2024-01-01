NBT | NBT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
NBT Hızlı Proje Tanıtımı
NanoByte, kriptonun benimsenmesini sağlamak, kriptoyu yaygın hale getirmek ve meşruiyet kazandırmak için cesur bir vizyona sahip bir kripto para birimi (kripto) projesidir ve Endonezya ilk pazarımızdır.NBT geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
NBT Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıNBT
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıNBT
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000,000