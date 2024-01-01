NBT geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

NanoByte, kriptonun benimsenmesini sağlamak, kriptoyu yaygın hale getirmek ve meşruiyet kazandırmak için cesur bir vizyona sahip bir kripto para birimi (kripto) projesidir ve Endonezya ilk pazarımızdır.