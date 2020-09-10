NBS Token | NBS Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
NBS Token Hızlı Proje Tanıtımı
NBS, DPOS konsensüsüne dayanan ve DAO'nun organizasyonel yönetim yapısı ile uygulanan DeFi (merkeziyetsiz finans) işi ve DEX (merkeziyetsiz borsa) için bir OSS (açık kaynak) çözümüdür.NBS Token geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
NBS Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıNBS
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince Adı新比特股
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2020-09-10
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz3,600,000,000