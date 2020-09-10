NBS Token geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

NBS, DPOS konsensüsüne dayanan ve DAO'nun organizasyonel yönetim yapısı ile uygulanan DeFi (merkeziyetsiz finans) işi ve DEX (merkeziyetsiz borsa) için bir OSS (açık kaynak) çözümüdür.