NuriTopia | NBLU Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
NuriTopia Hızlı Proje Tanıtımı
NURITOPIA metaverse platformu, kullanıcıların kendilerini tanıtmalarını ve çevrimiçi kişisel, romantik veya sosyal ilişkiler geliştirmek için bağlantılar bulmalarını sağlar. $NBLU, tüm NURITOPIA ekosisteminin temelini oluşturan yerel tokendir.NuriTopia geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
NBLU Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıNBLU
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince Adı--
Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı--
Maksimum Arz5,000,000,000