NuriTopia geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

NURITOPIA metaverse platformu, kullanıcıların kendilerini tanıtmalarını ve çevrimiçi kişisel, romantik veya sosyal ilişkiler geliştirmek için bağlantılar bulmalarını sağlar. $NBLU, tüm NURITOPIA ekosisteminin temelini oluşturan yerel tokendir.