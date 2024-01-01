NAVX | NAVX Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
NAVX Hızlı Proje Tanıtımı
NAVI Protocol, önde gelen Lending + LSDeFi platformları ile Sui'deki en güvenilir DeFi altyapısıdır. OKX Ventures, Hashed ve Dao5 tarafından ortaklaşa yönetilmektedir. NAVI Protocol, lansmanından bu yana 220 milyon TVL ve 800 bin kullanıcıya sahiptir.NAVX geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
NAVX Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıNAVX
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince Adı--
Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000