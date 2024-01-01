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NAVI Protocol, önde gelen Lending + LSDeFi platformları ile Sui'deki en güvenilir DeFi altyapısıdır. OKX Ventures, Hashed ve Dao5 tarafından ortaklaşa yönetilmektedir. NAVI Protocol, lansmanından bu yana 220 milyon TVL ve 800 bin kullanıcıya sahiptir.