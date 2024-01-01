NAVIST | NAVIST Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
NAVIST Hızlı Proje Tanıtımı
Çevrimdışı harita. NAVIST, internet bağlantısının olmadığı veya erişimin kısıtlı olduğu yerlerde bile kullanıcılara hızlı ve sorunsuz navigasyon hizmeti sunmayı hedefliyor.NAVIST geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
NAVIST Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıNAVIST
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıNAVIST
Para Yatırma DurumuPara yatırılamaz
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz40,000,000,000