NAVIST geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Çevrimdışı harita. NAVIST, internet bağlantısının olmadığı veya erişimin kısıtlı olduğu yerlerde bile kullanıcılara hızlı ve sorunsuz navigasyon hizmeti sunmayı hedefliyor.