NAVI geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Atlas Navi, yol koşullarını (kapanmalar, yol çalışmaları, çukurlar), kazalar, her şeritteki trafiği, mevcut park yerlerini, polis araçlarını tespit ederek ve sürücüleri yeniden yönlendirerek trafikten kaçınmak için yapay zeka ve akıllı telefon kamerasını kullanan ilk Sür Kazan navigasyon uygulamasıdır. Atlas Navi, geçtiğimiz 2 yıl içinde iOS ve Android'de 750.000 indirmeye ulaştı ve 150.000'den fazla günlük aktif kullanıcı günde 5.000.000 MİL'den fazla yol kat etti. Kitlesel benimseme ve token için büyük fayda sağlayan Atlas Navi, yapay zeka ve DePin donanım cihazları ile navigasyon uygulaması alanında devrim yaratan en hızlı büyüyen Web3 uygulamalarından biridir.