Navcoin | NAV Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Navcoin Hızlı Proje Tanıtımı
2014 yılında piyasaya sürülen Navcoin, yenilikçi teknolojik ve gizlilik özellikleriyle hızlı ve güvenilir ödemeler sunan açık kaynaklı bir dijital para birimidir. Bir Navcoin cüzdanında coin depolamak, halka açık veya özel işlemler yapmaya, staking (ağ doğrulaması için) veya coin karıştırma (gizlilik geliştirme için) yoluyla ödüller kazanmaya ve proje tekliflerinde oy kullanmaya izin verir. Navcoin'in kripto sistemine özgü olan şey, kamuya açık NAV coinlerinin 1:1 oranında, izlenemez işlemleri garanti eden devrim niteliğindeki gizlilik coini olan xNAV'a dönüştürülebilmesidir. Ek olarak Navcoin, Ethereum ve Binance Smart Chain (BSC) gibi ekosistemlerde kullanılabilen, NAV'ın sarmal bir temsili olan wNAV'ı piyasaya sürdü.Navcoin geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıNAV
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıNAV
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz75,964,045