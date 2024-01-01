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2014 yılında piyasaya sürülen Navcoin, yenilikçi teknolojik ve gizlilik özellikleriyle hızlı ve güvenilir ödemeler sunan açık kaynaklı bir dijital para birimidir. Bir Navcoin cüzdanında coin depolamak, halka açık veya özel işlemler yapmaya, staking (ağ doğrulaması için) veya coin karıştırma (gizlilik geliştirme için) yoluyla ödüller kazanmaya ve proje tekliflerinde oy kullanmaya izin verir. Navcoin'in kripto sistemine özgü olan şey, kamuya açık NAV coinlerinin 1:1 oranında, izlenemez işlemleri garanti eden devrim niteliğindeki gizlilik coini olan xNAV'a dönüştürülebilmesidir. Ek olarak Navcoin, Ethereum ve Binance Smart Chain (BSC) gibi ekosistemlerde kullanılabilen, NAV'ın sarmal bir temsili olan wNAV'ı piyasaya sürdü.