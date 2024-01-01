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Naffiti - insanlar tarafından insanlar için yönetilen, DAO tarafından idare edilen ilk gaz ücretsiz NFT pazarı - olarak piyasaya giriyor. NFT'nin benimsenmesinde yeni bir aşamaya girerken, kullanıcıların platformun önemli değişikliklerini oylamasına izin verecek bir DAO oluşturarak üreticilere ve yatırımcılara gücü geri vermek amaçlanmaktadır.