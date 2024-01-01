NAO | NAO Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
NAO Hızlı Proje Tanıtımı
Naffiti - insanlar tarafından insanlar için yönetilen, DAO tarafından idare edilen ilk gaz ücretsiz NFT pazarı - olarak piyasaya giriyor. NFT'nin benimsenmesinde yeni bir aşamaya girerken, kullanıcıların platformun önemli değişikliklerini oylamasına izin verecek bir DAO oluşturarak üreticilere ve yatırımcılara gücü geri vermek amaçlanmaktadır.NAO geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
NAO Token MEXC'de
MEXC Borsası, NAO (NAO) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de NAO
alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak NAO satın almak veya MEXC NAO ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için NAO tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen NAO vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıNAO
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıNAO
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000,000,000