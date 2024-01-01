NAI | NAI Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
NAI Hızlı Proje Tanıtımı
Nuklai, kuruluşların ve bireylerin yeni nesil veri ekonomilerinde başarılı olmalarını sağlayan ve bir sonraki yapay zeka çağını güçlendirmek için hızla artan veri ihtiyacını kolaylaştıran işbirlikçi bir veri paylaşım ağıdır.NAI geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
NAI Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıNAI
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince Adı--
Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000,000