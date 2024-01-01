Mythos | MYTH Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Mythos Hızlı Proje Tanıtımı
Mythos, oyun dünyasını demokratikleştirmeyi ve oyuncuların ve içerik oluşturucuların değer zincirine katılmasına izin vermeyi amaçlıyor. Çok zincirli ekosistemlerin, birleşik pazarların, merkeziyetsiz finansal sistemlerin, merkeziyetsiz yönetim mekanizmalarının ve çok tokenli oyun ekonomilerinin desteğine dayanmaktadır.Mythos geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıMYTH
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıMYTH
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000