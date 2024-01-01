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Mythos, oyun dünyasını demokratikleştirmeyi ve oyuncuların ve içerik oluşturucuların değer zincirine katılmasına izin vermeyi amaçlıyor. Çok zincirli ekosistemlerin, birleşik pazarların, merkeziyetsiz finansal sistemlerin, merkeziyetsiz yönetim mekanizmalarının ve çok tokenli oyun ekonomilerinin desteğine dayanmaktadır.