MXM geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

MixMob'a hoş geldiniz: Remiks kültürü üzerine bir oyun evreni. MixBots, MXM token ve MXM League içeren dinamik bir ekonomi ile deneyiminizi epik robot yarış savaşlarından MMO zaferine yükseltin. MixMob ile başlayın: Racer 1, benzersiz bir sanat stiline ve inanılmaz dijital koleksiyonlara sahip, hepsi MXM token ile bağlantılı dünyanın ilk kripto kart yarış oyunu.