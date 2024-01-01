MXM | MXM Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
MXM Hızlı Proje Tanıtımı
MixMob'a hoş geldiniz: Remiks kültürü üzerine bir oyun evreni. MixBots, MXM token ve MXM League içeren dinamik bir ekonomi ile deneyiminizi epik robot yarış savaşlarından MMO zaferine yükseltin. MixMob ile başlayın: Racer 1, benzersiz bir sanat stiline ve inanılmaz dijital koleksiyonlara sahip, hepsi MXM token ile bağlantılı dünyanın ilk kripto kart yarış oyunu.MXM geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıMXM
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıMXM
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000