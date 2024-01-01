MetaWorld | MWCC Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
MetaWorld Hızlı Proje Tanıtımı
MWCC platformu, alıcılar, fenomenler ve alım satım üzerine inşa edilmiş yeni bir sosyal metaverse tipi alışveriş ekosistemidir. MWCC platformu, çeşitli sosyal alanlarda kullanılmak üzere bir Token sunarak ve çevrimiçi kullanım için bir platform sağlayarak hayata geçirilmiştir. Böylece kullanımı şeffaflaştırmak ve doğrudan gerçek hayata uygulamak için doğru bir yol bulunmuştur. Bu Token şeffaflık amaçlıdır ve MWCC platformunun hedefi daha kapsamlı bir metaverse alışveriş ekosistemi haline gelmektir.MetaWorld geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
MWCC Token MEXC'de
MEXC Borsası, MetaWorld (MWCC) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de MWCC
alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak MetaWorld satın almak veya MEXC MWCC ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için MetaWorld tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen MWCC vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıMWCC
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıMWCC
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz2,000,000,000