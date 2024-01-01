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MWCC platformu, alıcılar, fenomenler ve alım satım üzerine inşa edilmiş yeni bir sosyal metaverse tipi alışveriş ekosistemidir. MWCC platformu, çeşitli sosyal alanlarda kullanılmak üzere bir Token sunarak ve çevrimiçi kullanım için bir platform sağlayarak hayata geçirilmiştir. Böylece kullanımı şeffaflaştırmak ve doğrudan gerçek hayata uygulamak için doğru bir yol bulunmuştur. Bu Token şeffaflık amaçlıdır ve MWCC platformunun hedefi daha kapsamlı bir metaverse alışveriş ekosistemi haline gelmektir.