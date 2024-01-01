MVL | MVL Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
MVL Hızlı Proje Tanıtımı
Sürdürülebilir bir Web3 mobilite ekosistemi inşa ediyoruz. Yerel tokenimiz MVL, mobilite platformumuza (TADA (Taksi), ONiON (E-Araç), Clutch (Cüzdan) araçlarıyla katılan kullanıcıları teşvik ediyor. NFT ve Oyun ekosistemi içinde MVL'ye daha fazla yarar eklenecektir.MVL geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
MVL Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıMVL
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıMVL
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz30,000,000,000