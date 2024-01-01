MVL geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Sürdürülebilir bir Web3 mobilite ekosistemi inşa ediyoruz. Yerel tokenimiz MVL, mobilite platformumuza (TADA (Taksi), ONiON (E-Araç), Clutch (Cüzdan) araçlarıyla katılan kullanıcıları teşvik ediyor. NFT ve Oyun ekosistemi içinde MVL'ye daha fazla yarar eklenecektir.