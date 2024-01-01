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Metahorse Unity, hem ücretsiz oyna hem de oyna-kazan modellerini harmanlayan benzersiz bir oyun deneyimidir. Metahorse Unity ile, ücretsiz kahramanlarla rahatça oynama veya NFT'ler edinerek oyununuzu seviye atlatma seçeneğine sahipsiniz, bu da kazanmaya başlamanıza ve kârınızı en üst düzeye çıkarmanıza olanak tanır.